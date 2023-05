Please enable JavaScript play-rounded-fill



Quelle: Ubisoft

Auch Ubisoft präsentierte während des PlayStation Showcase neues Gameplay-Material zu Assassin’s Creed Mirage. Damit einhergehend präsentierte man ebenfalls ein Release-Datum.

Seit dem letzten Update zu Assassin’s Creed Mirage ist bereits einige Zeit ins Land vergangen. Umso schöner ist es, dass sich Ubisoft mit einem Gameplay-Reveal und einem Release-Datum zurückmeldet.

Wie der Trailer andeutet, scheint Ubisoft mit dem neusten Teil der Reihe wieder zu seinen Anfängen zurückzufinden. So sehen wir beispielsweise klammheimliches Stealth-Gameplay und einiges an akrobatischer Action.

Gänzlich scheint Ubisoft seine neuen Muster in Assassin’s Creed Mirage allerdings nicht abzulegen. In einigen Szenen sehen wir Basim in den Nahkampf gehen. In einigen Szenen scheint er ein Schwert mit gerader Klinge zu schwingen, in einigen eine Art Säbel. Im Fokus steht allerdings die ikonische Unterarmklinge sowie Wurfdolche.

Assassin’s Creed Mirage soll am 12. Oktober für PC, PlayStation und Xbox erscheinen. Da Ubisoft es in letzter Zeit mir Release-Daten nicht so genau nimmt, ist das Datum mit Vorsicht zu genießen. Für die Einhaltung spricht immerhin, dass man sich mit Neuigkeiten zu Mirage einiges an Zeit gelassen hat. Weitere Infos zur vorbestellbaren Deluxe Edition gibt es auf YouTube. Mehr zum Game findet ihr in der Übersicht.