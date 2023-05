Verschiedene legendäre Figuren aus bekannten Animationsfilmen haben bereits ihren Weg zu Disney Dreamlight Valley gefunden. Mit einem Bild zu Update 5 wurde nun das Auftauchen einer weiteren angeteasert.

Nachdem mit Update 4 Simba, Nala und Mirabel Madrigal in Disney Dreamlight Valley eingeführt worden sind, sorgt Gameloft schon bald für Nachschub. Ein erstes Teaser-Bild zum kommenden Update 5 zeigt nämlich eine steinerne Bank, mit der ihr bald eure Umgebung verschönern sollt. Als ob die Bank nicht schon Zeichen genug wäre, liegt darauf noch ein weiß glitzernder Zauberstab.

Erfahrene Fans haben natürlich direkt die Verbindung zur Guten Fee aus Cinderella hergestellt und vermuten, dass sie bald Teil der Bewohner wird.

New items are coming to a Valley near you with Update 5. For instance, no wooded path is truly complete without an artisanal bench ✨



Please do try not to forget your personal belongings when stopping to take a rest, though… pic.twitter.com/c8S1t2uwWl