Während des PlayStation Showcase hat Bungie gleich zwei Neuigkeiten verkündet. Zum einen stellte man den kommenden Shooter Marathon vor. Zum anderen enthüllte man die neue Erweiterung von Destiny 2.

Auch wenn Bungie weithin als Entwicklerstudio hinter Destiny bekannt ist, möchte sich das Unternehmen als Multi-Game-Studio etablieren. Mit einer Ankündigung von Marathon während des PlayStation Showcase der letzten Woche kam man diesem Vorhaben etwas näher.



Bei Marathon handelt es sich um einen Extraction-Shooter, in welchem Spielende in die Rolle der sogenannten Läufer schlüpfen. Dabei handelt es sich um kybernetische Söldner, die für das Überleben auf dem rauen Planeten Tau Ceti IV geschaffen worden sind. Auf diesem Planeten soll eine verlorene Kolonie gelebt haben, die es nun zu erforschen gilt.

Die Läufer sind alleine oder in Dreier-Crews unterwegs und sind auf der Suche nach mysteriösen außerirdischen Artefakten, wertvoller Beute und neuen Waffen und Ausrüstungsgegenständen, die sie ihrer Sammlung hinzufügen können.

Marathon wird derweil für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S unter der Berücksichtigung von Cross-Save und Cross-Play entwickelt. Ein genaues Release-Datum steht deshalb noch nicht fest.

Neues zu Destiny 2

Bungie ging während des Showcase allerdings nicht nur auf Marathon ein. Auch zu Destiny 2 verlor man einige Worte. So stellte man die kommende Erweiterung Die finale Form vor. Schauspieler Nathan Fillion kehrt hierfür in die Rolle des Fan-Favoriten Cayde-6 zurück und hilft dabei, das Ende für die mittlerweile 10 Jahre andauernde Geschichte zwischen Licht und Dunkelheit allmählich einzuläuten.

Weitere Details werden im Rahmen des Livestreams am 22. August bekannt gegeben. Diesem könnt ihr via Twitch und YouTube beiwohnen.

