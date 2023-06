Ein neuer Monat ist angebrochen und das bedeutet, dass Abonnenten von PlayStation Plus Essential sich auf neue Spiele freuen können. Im Juni erwarten euch wieder diverse PS Plus Titel, sofern ihr das mindest-Abo zahlt. Ansonsten könnt ihr es jederzeit auf der Homepage von Playstation Plus monatlich abonnieren und wieder kündigen.

Das Angebot umfasst diesen Monat Sport, beeindruckende Dinosaurier und ein Samurai-Abenteuer. Die komplette Palette an Playstation-Spaß also.

Ab dem 6. Juni 2023 können Abonnenten von PlayStation Plus Essential die folgenden drei Spiele herunterladen

NBA 2K23 für PS5, PS4

Jurassic World Evolution 2 für PS5, PS4

Trek to Yomi für PS5, PS4

Bei NBA 2K23 ist der Name Programm: Der klassische Basketball-Simulator von 2K, bietet euch eine umfangreiche Lizenz mit Top-Mannschaften der NBA, zahlreiche Spielmodi und (leider und wie üblich) intensive Mikrotransaktionen. Immerhin erhalten PS-Plus-Mitglieder monatlich spezielle Packs für den MyTeam-Modus, der dem Ultimate Team der FIFA-Reihe ähnelt.

In Jurassic World Evolution 2 geht es darum, einen eigenen Dinosaurier-Freizeitpark zu errichten, ohne dass die Gehege versehentlich offenstehen. Schließlich sollen die Besucher nicht von den Dinos gefressen werden und euer Park florieren und ordentlich Geld abwerfen. Alles nur, damit ihr noch seltenere Dino-Spezies züchten und beherbergen könnt. Das Spiel spielt zeitlich nach den Ereignissen von Jurassic World: Fallen Kingdom und ermöglicht es euch, Kontakt zu Dr. Ian Malcolm aufzunehmen, der von Jeff Goldblum synchronisiert wird.

Trek to Yomi entführt euch in ein 2D-Samurai-Abenteuer mit der visuellen Ästhetik eines Akira Kurosawa-Films. Die Geschichte dreht sich um typische Motive wie Rache und den Kampf um Leben und Tod. Design- und Grafik-technisch überzeugt der Sidescroller auf ganzer Linie, spielerisch gibt es leider ein paar Stolpersteine. Wer am Artstyle jedoch gefallen findet, sollte unbedingt bei diesem PS Plus Gratis-Titel im Juni zuschnappen.

Im Juni gibt es nicht nur neue Spiele für Abonnenten von PlayStation Plus Essential, sondern auch der Xbox Game Pass erweitert seine Bibliothek erneut. Schaut also auch dort vorbei, um euch die neusten Titel für Lau nicht entgehen zu lassen.