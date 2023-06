Please enable JavaScript play-rounded-fill



In der letzten Nacht ist Diablo IV in den Early Access gestartet. Während auf PC und Xbox alles rund zu laufen scheint, gibt es einige Probleme mit der PlayStation 5. Was los ist, was bisher getan wurde und welche Kniffe ihr selbst anwenden könnt, verraten wir euch im Artikel.

Der PC-Launch von Diablo IV gilt als der sauberste Start in der Geschichte von Blizzard. Kein Wunder, schließlich hat sich Blizzard mit den Beta-Phasen und dem Server Slam auf alle Eventualitäten vorbereiten können. Wer auf der PlayStation 5 zockt, kann allerdings auf die Fehlermeldung „Es konnte keine gültige Lizenz für Diablo IV gefunden werden“ stoßen.

Vor einigen Stunden hat sich Community-Manager PezRadar im entsprechenden Forum zu Wort gemeldet und erklärt, dass ein Großteil dieser Fehler behoben sei. Wenn es doch zu Problem käme, sollte man diese so detailliert wie möglich schildern, damit man weiter an der Ursachenfindung arbeiten könne.

Natürlich haben sich seit der heutigen Nacht auch zahlreiche Gamer selbst auf die Problemlösungssuche begeben und einige Ansätze gefunden. Achtet darauf, dass ihr eventuell mehrere Möglichkeiten ausprobieren müsst. Außerdem kann ein gelegentlicher Neustart der PlayStation nicht schaden.

Ladet ein Spiel aus dem PlayStation Store herunter. Ob PS Plus, kostenlos oder -pflichtig sollte egal sein. Auch der Download eines DLC sollte funktionieren.



Stellt die Lizenz wie folgt wieder her: Einstellungen → Nutzer & Accounts → Andere → Lizenz wiederherstellen.



Kauft die Premiumwährung Platin im PlayStation Store. Das billigste Bundle gibt es bereits für 1,99 Euro und enthält 200 Platin.

Achtet außerdem darauf, dass Blizzard weiter an der Problemlösung arbeitet und versucht es sonst in einigen Stunden nochmal. Wir wünschen euch viel Spaß mit euren vier extra Tagen Diablo IV! Mehr zum Thema findet ihr in unserer Übersicht.