Zum Beginn des neuen Monates meldet sich The Expanse: A Telltale Series mit einem Story-Trailer zurück. In diesem begleiten wir die Crew der Artemis durch die Gefahren des äußeren Gürtels.

Nachdem Telltale Games vor Kurzem den Release des heiß erwarteten Titels bekannt gegeben hatte, meldet sich der Entwickler nun mit einem Story-Trailer zurück.

In The Expanse: A Telltale Series müssen wir uns in der Rolle der Camina Drummer mit allerlei Herausforderungen auseinandersetzen. Raumschiffwracks in der absoluten Schwerelosigkeit plündern und Meutereien wie Aufeinandertreffen mit Piraten überleben, stellen nur einen kleinen Teil dessen dar, was der Weltraum für uns bereithält.

In guter Telltale-Marnier hält The Expanse schwerwiegende Entscheidungen für uns bereit, welche den Verlauf der Handlung mit ihren weitreichenden Konsequenzen beeinflussen werden.

Am 27. Juli wird die erste von fünf Episoden veröffentlicht werden. Darauf sollen im Abstand von je zwei Wochen die anderen folgen. Die Vorbestellung einer Standard- und Deluxe Edition ist ab sofort möglich.

The Expanse: A Telltale Series wird uns die erste Kostprobe eines neu organisierten Studios bieten. Wir dürfen gespannt sein, schließlich liegt dieses Sci-Fi-Adventure die ersten Erwartungen für das heißt erwartete The Wolf Among Us 2.