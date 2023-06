Dass Deutschland inzwischen auch Top-Spiel rausbringen kann, ist weit bekannt. Nun das heiß erwartete Enshrouded endlich den ersten Gameplay-Trailer. Enshrouded von Entwickler Keen Games soll 2023 erscheinen und entführt uns in eine Fantasy-Welt voller Geheimnisse. Dabei will das Studio aus dem alt-bekannten Genre auch so einiges Neues rausholen. Bereits jetzt könnt ihr den Titel auf Steam wishlisten.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Hoffnung für den deutschen Spielemarkt macht nach dem enttäuschenden Release von Gollum nun das Action-RPG Enshrouded. In einem 4-minütigen Gameplay-Trailer präsentieren die Entwickler das Kampf- und Charaktersystem des Spiels, aber auch die beeindruckende Fantasy-Welt.

Das steckt im Enshrouded Gameplay-Trailer drin

Der Enshrouded Gameplay-Clip zeigt zudem, dass den Spielern eine Vielzahl von Waffen zur Verfügung stehen. Neben dem traditionellen Schwert und Schild werdet ihr eure Feinde auch aus der Ferne mit Bögen oder Zauberstäben bekämpfen können. Es werden verschiedene Arten von Gegnern präsentiert und sogar ein erster Bossgegner wurde gezeigt. Einen Blick auf den umfangreichen Fähigkeitenbaum bekommen wir auch. Eindeutig geht aus dem Gameplay-Trailer hervor, dass Enshrouded zum Basteln und Expertentieren mit dem eigenen Charakter motivieren wird.

Obwohl das Kampfsystem in Enshrouded auf den ersten Blick solide erscheint, bietet es keine bahnbrechenden Elemente, die nicht bereits in ähnlicher Form bekannt wären. Eine bemerkenswerte Eigenschaft ist jedoch die zerstörbare Umgebung, die es euch ermöglicht, einen großen Teil eurer Umwelt abzubauen und eure Gegner damit zu überraschen.

Das veröffentlichte Video markiert den Anfang einer speziellen geplanten Videoreihe der Entwickler, in der die Grundpfeiler des Spiels – Kampf, Aufbau und Überleben – vorgestellt werden. Es bleibt abzuwarten, ob das Studio in Frankfurt es schaffen wird, all diese Elemente nahtlos miteinander zu verbinden und ein stimmiges Spielerlebnis zu schaffen. Zunächst sieht Enshrouded allerdings vielversprechend aus.