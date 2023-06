Please enable JavaScript play-rounded-fill



Wer nach einer neuen Herausforderung im Landwirtschafts-Simulator 22 sucht, wird ab sofort fündig. GIANTS Software hat neue Multiplayermodi vorgestellt, die euch ganz schön ins Schwitzen bringen werden.

Was in der professionellen Farming Simulator Liga schon längst Alltag ist, findet nun auch auf den heimischen Bildschirmen Anwendung. Wir stellen euch die kompetitiven Multiplayermodi des Landwirtschafts-Simulator 22 im Einzelnen vor.

Los geht es im Arkademodus Ballenstapeln für bis zu sechs Spielende. Während die Zeit abläuft, müsst ihr so viele quaderförmige Strohballen wie möglich auf einen Anhänger verladen. Stellt euren eigenen Highscore auf oder versucht den eurer Freunde zu schlagen!

Richtig kompetitiv wird es im Arena-Modus des Landwirtschafts-Simulator 22. Hier treten zwei Teams aus bis zu drei Spielenden gegeneinander an. Es gilt Weizen zu ernten, Ballen zu pressen und diesen in die Scheune einzuliefern. Richtig herausfordernd wird es dabei mit der Pick & Ban-Phase im Zusammenspiel mit Power-Ups und Freiraum. Tragt den Sieg davon, indem ihr vor allem taktisch denkt und als Team zusammenarbeitet.

Zum Aufwärmen könnt ihr allein oder im Team den Trainingsmodus ausprobieren, um euch so auf das hitzige Gefecht vorzubereiten.

Die neuen Modi sind Teil des kostenlosen Patch 1.10. Diesen könnt ihr ab sofort auf allen verfügbaren Plattformen herunterladen.

Die Farming Simulator League startet wieder

Mit dem Launch der kompetitiven Multiplayer-Modi, wechselt auch die Esports-Liga vom bisherigen Standalone-Client zum Landwirtschafts-Simulator 22. Season 5 beginnt im Rahmen der FarmCon 23, die am 1. und 2. Juli in Lauingen stattfindet – live auf der Bühne. Den teilnehmenden Teams winkt ein Preispool im Wert von 200.000 Euro.

Mehr zum Landwirtschafts-Simulator findet ihr in unserer Übersicht. Weitere Infos zu den neuen Modi gibt es hier.