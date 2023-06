Please enable JavaScript play-rounded-fill



Nachdem Remedy Entertainment erst kürzlich das Release-Datum von Alan Wake 2 verkündet hatte, kam Sam Lake zum Kick-off des Summer Game Fest nochmal zu Wort. Im Interview sprach er über den ungewöhnlichen Kampagnenaufbau und brachte etwas Gameplay mit.

Bereits in der letzten Meldung zum Thema haben wir davon berichtet, dass es in Alan Wake 2 gleich zwei spielbare Figuren geben wird. Neben dem namensgebenden, verschwundenen Autoren werden wir auch in die Rolle von FBI-Agentin Saga Anderson schlüpfen.

Sam Lake hat nun verraten, dass wir im weiteren Spielverlauf immer wieder wählen können, welchen der beiden Handlungsstränge wir verfolgen. So haben wir bis kurz vorm Ende auch die Wahl, die Story von nur einem der beiden nachzugehen.

Während des Gameplays enthüllte Moderator Geoff Keighley noch ein Detail zur Story, das eventuell nicht ganz so geplant war. Sam Lake geht zumindest ein wenig darauf ein. Wer den möglichen Story-Spoiler umgehen möchte, liest im Folgenden besser nicht weiter.

Alan Wake 2 erscheint auf jeden Fall am 17. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Mehr zum Game findet ihr in unserer Übersicht.

Der mögliche Spoiler: Im Interview spricht Geoff Keighley an, dass Saga den Mordfällen nachgeht, die aus der Feder von Autor Alan Wake zu stammen scheinen. Dies bestätigt Lake und erklärt, dass sie in der weiteren Ermittlung auf Buchseiten stößt.

Es ist also möglich, dass der Dark Place weiter an Macht gewinnt und nun das Umland immer stärker beeinflusst. Dafür spricht auf ein Kommentar auf YouTube. Dieser merkt an, dass der von Sam Lake porträtierte Alex Casey ebenfalls eine Figur aus Alans Büchern ist. Besonders spannend ist, dass die Figur eigentlich tot sein müsste.