Epische, magische Kämpfe in cineastischer Grafik – Immortals of Aveum zeigt sich während des Summer Game Fest mit einem neuen Trailer. Auf der Bühne in Los Angeles begrüßte Moderator Geoff Keighley den Darsteller Darren Barnet. Er verkörpert die Hauptfigur Jak.

Es passiert so viel, man weiß gar nicht, wohin man genau schauen soll. Das neuste Gameplay-Material zu Immortals of Aveum zeigt eine bedeutsame Schlacht im Spiel. Hauptfigur Jak, den wir aus der Ego-Perspektive spielen, prügelt sich zusammen mit den Magni Deyn und Zendara durch ein großes Schlachtfeld und auf einen 120 Meter hohen Koloss. Dabei handelt es sich um eine gigantische, uralte Kriegsmaschine, welche ein ganzes Magni-Bataillon in den Kampf bringen soll. Es wird an euch liegen, hier die Oberhand zu gewinnen.

In Immortals of Aveum kommt der Protagonist Jak eigentlich aus dem nichts. Doch wegen eines persönlichen Traumas ist er in der Lage plötzlich alle drei Formen von Magie zu wirken. Deshalb wird er Teil der sogenannten Unsterblichen. Diese beschreibt Barnet als „Navy Seals“ von Aveum. Sot findet er sich in einem ewigen Krieg gegen den Bösewicht Sandrax wieder.

Ob Jak das Böse auslöschen kann, erfahrt ihr am 20. Juli, wenn Immortals of Aveum für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint. Mehr zu dem Thema findet ihr in unserer Übersicht.