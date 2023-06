Please enable JavaScript play-rounded-fill



Während des Ubisoft Forward hat man Infos zu gleich drei anstehenden Titeln der Assassin’s Creed-Reihe enthüllt. Wir fassen euch die Infos zu Mirage, Jade und Nexus zusammen.

Neues zu Assassin’s Creed Mirage

Wie Ubisoft bereits angekündigt hatte, kehrt man mit Assassin’s Creed Mirage zu den Ursprüngen der Reihe zurück. Sowohl der Story-Trailer als auch der Gameplay-Überblick liefern uns Einblicke in Akrobatik- und Stealth-Gameplay. Fans der ersten Stunde dürfen sich also auf die Rückkehr beliebter Features freuen.

Die übergreifende Handlung von Mirage setzt sich mit der Frage auseinander, was für jemanden die ultimative Freiheit ist. Während Bassim sie bei den Assassinen gefunden zu haben scheint, sind seine Vertrauten der Ansicht, dass mit diesen Verborgenen etwas nicht zu stimmen scheint.

VR-Action in Nexus

Eine brandneue Gameplay-Erfahrung erwartet euch bei Assassin’s Creed Nexus. Abstergo Industries ist jetzt mit der Hilfe mächtiger Artefakte dazu in der Lage, durch Erinnerungen von Menschen ein Profil von ihnen anzulegen und so deren Weltanschauungen zu manipulieren.

Es liegt an euch diesen Plan zu vereiteln, indem ihr noch einmal in den Animus steigt und in die Rollen dreier Assassinen schlüpft. Spielt als Kassandra im antiken Griechenland, als Ezio im Italien der Renaissance und als Connor im kolonialen Boston.

Neues zu Codename Jade

Zu guter Letzt präsentierte Ubisoft Neuigkeiten zu Codename Jade, dem Mobile-Spin-off der Assassin’s Creed-Reihe. Wie wir bereits berichtet haben, werdet ihr in diesem Game erstmals einen Assassinen frei erstellen können und mit ihm historische Orte des Alten China besuchen. Dazu gehören auch die Große Mauer und die kaiserliche Hauptstadt Xianyang.

Ab sofort kann man sich für die Beta-Phasen registrieren, die im Laufe dieses Sommers abgehalten werden sollen.

