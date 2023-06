Please enable JavaScript play-rounded-fill



Um den nahenden Release von Final Fantasy XVI zu zelebrieren, hat Square Enix eine besondere Werbekampagne in Japan veranstaltet. Damit läutet man ebenfalls den Preload des heißerwarteten Fantasy-Adventures ein.

Zur Feier des nahenden Release von Final Fantasy XVI präsentiert Square Enix eine 3D-Animation auf einer Plakatwand in den Straßen von Shinjuku (Tokyo). Darauf sehen wir die Espir Ifrit, Odin und Shiva einen epischen Kampf austragen – ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns in dem kommenden Tagen erwartet.

Alles zum Preload & Launch

Die Werbeaktion kommt gerade richtig. Schließlich hat in der zum 20. Juni der Preload von Final Fantasy XVI begonnen. Da die Downloadgröße stolze 90,5 GB beträgt, solltet ihr die zwei Tage zum Launch auf jeden Fall nutzen. Natürlich könnt ihr die Tage auch nutzen, um ein letztes Mal in die Demo zu schauen. PS Plus-AbonnentInnen zahlen nichts, für alle anderen werden 25 Cent für die Altersverifizierung fällig. Den erzielten Fortschritt könnt ihr natürlich später ins Hauptspiel übernehmen.

Am 22. Juni um 0 Uhr startet Final Fantasy XVI schließlich den offiziellen Release. Große Fans können also einfach etwas länger wach bleiben und ihre ersten Schritte in Valisthea wagen. Mehr zum Game findet ihr in der Übersicht.