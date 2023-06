Zur Batman Arkham-Reihe gehören die beliebtesten Action-RPG-Spiele der letzten Jahre. Insbesondere im Superhelden-Spiel-Genre zählen die 4 Titel, Asylum, City und Knight zu den beliebtesten bei Fans und Kritikern. Doch erst jetzt kommt Batman Arkham auch auf die Nintendo Switch.

Nun haben Warner Bros. Games und DC eine aufregende Ankündigung zu machen: Die Batman: Arkham Trilogy von Rocksteady Studios kommt für die Nintendo Switch! Diese besondere Edition wird nicht nur die drei Hauptspiele enthalten, sondern auch sämtliche zuvor veröffentlichte herunterladbare Inhalte der drei Titel bieten, um das Spielerlebnis noch intensiver zu gestalten. Dabei wird die Entwicklung für die Nintendo Switch-Version von dem talentierten Team bei Turn Me Up Games übernommen, um sicherzustellen, dass die dunkle Faszination von Batman in voller Pracht auf dem Handheld-Gerät zum Leben erweckt wird.

Im von Rocksteady Studios entwickelten und in 2009 erschienenen Batman: Arkham Asylum nimmt alles seinen Anfang. Das Spiel ebnete den Weg für DCs „Arkhamverse“, das Fans heute weltweit kennen und lieben, und versetzt sie in ein einzigartiges, düsteres und atmosphärisches Abenteuer, das sie in die Tiefen des Arkham Asylums führt. In einer neuen Geschichte schlüpfen Spielerinnen und Spieler in die Rolle von Batman, bewegen sich im Schatten fort, verbreiten Furcht unter seinen Feinden und treten gegen den Joker und die berüchtigtsten Schurken von Gotham City wie Harley Quinn, Bane, Killer Croc, Poison Ivy und Scarecrow an, die das Asylum eingenommen haben.

Somit wird die erfolgreiche Batman Arkham-Reihe durch Nintendo auf eine Neue Plattform portiert und noch mehr Fans präsentiert. Die somit hoffentlich bald, die Möglichkeit haben, eine der erpischsten Geschichten des Dunklen Ritters selbst zu erleben.