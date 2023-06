Please enable JavaScript play-rounded-fill



Die Anhörung zwischen der amerikanischen FTC und Microsoft ist noch immer in vollem Gange. Während des gestrigen Verhandlungstages wurde eine Email enthüllt, die kein gutes Licht auf die Xbox-Mutter wirft.

In der letzten Woche wurde bereits anhand einer Email gezeigt, dass sich Jim Ryan nie Sorgen um die Xbox-Exklusivität von Call of Duty gemacht haben soll. Eine peinliche Wendung für Sony, das seit längerer Zeit versucht genau diese Angst auszuspielen, um die Übernahme von Activision Blizzard zu verhindern.

Eine frisch vorgelegte Email deutet allerdings an, dass diese Sorge nicht gänzlich unbegründet zu sein schien.

Wir schreiben das Jahr 2019. Microsoft scheint in der Überlegung, den Day 1-Relase von Spielen in den Xbox Game Pass wieder abzuschaffen. In einer Mail richtet sich Xbox Game Studios-Chef Matt Booty an Xbox CFO Tim Stuart, um genau dieses Vorhaben zu verhindern.

Seine Argumentation beginnt er mit der Feststellung, dass man sich in der einzigartigen Situation befinde, Sony finanziell aus dem Markt zu drängen. Booty fürchtete, dass Tencent, Google, Amazon und Sony selbst den gesamten Premiumcontent (wie Disney im Filmbereich) für sich horten würden. Deshalb sei Content der einzige wirtschaftliche Vorteil von Microsoft und nur Sony könne damit konkurrieren.

Microsoft: „Die Mail ist dreieinhalb Jahre alt“

Wie ein Microsoft-Sprecher gegenüber The Verge erklärt, habe sich seit der Mail allerdings einiges getan. So habe man ZeniMax für einen stolzen Kaufpreis erworben und das Ziel Activision Blizzard zu erwerben sei noch immer nicht vom Tisch. Deshalb könne man die Mail für die aktuelle Situation nicht heranziehen, da sie die aktuelle Lage nicht schildere.

Zu diesem Zeitpunkt habe man bei Xbox auch darüber nachgedacht, SEGA und Bungie zu übernehmen. Sp soll Phil Spencer schon damals bei CEO Satya Nadella eine Strategie zur Übernahme von SEGA angefragt haben.

