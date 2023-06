Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Larian Games

Gute Neuigkeiten aus dem Hause Larian Studios! Baldur’s Gate 3 erscheint knapp einen Monat früher als angekündigt für den PC. Dafür müssen Gamer an der PlayStation 5 etwas länger warten.

Mit Baldur’s Gate 3 möchte Larian Studios ein episches Werk schaffen, das die Kreativität und Freiheiten von Pen & Paper-Systemen wie Dungeons & Dragons zelebriert. Doch auch auf technischer Ebene möchte man der Community einiges bieten.

So erreicht man auf der PlayStation 5 bereits stolze 60 FPS, worauf die Entwickler angesichts der schieren Größe des Spiels sehr stolz sind. Allerdings benötigt der Konsolen-Port noch einen Feinschliff. Deshalb hat man sich dazu entschieden, die PS5-Version erst am 6. September zu veröffentlichen. Im Gegensatz dazu scheint die PC-Version schnellere Fortschritte gemacht zu haben, weshalb man den Release auf den 3. August vorgezogen hat.

Wie gewaltig Baldur’s Gate 3 wird, verdeutlicht Larian Studios anhand einiger Zahlen. So besteht das Script aus mehr als 2 Millionen Wörtern und beinhaltet mehr Dialoge als alle drei Herr der Ringe-Bücher zusammen. Mit über 170 Stunden Filmsequenzen bietet das RPG auch mehr cineastische Inhalte als alle Staffeln von Game of Thrones.

Diese gewaltige Menge an Inhalten könnt ihr mit 7 spielbaren Protagonisten, 11 spielbaren Völkern und 31 Untervölkern sowie 12 Klassen und 46 Unterklassen erkunden. Hinzu kommen die über 600 Zaubersprüche und Aktionen.

Einen ersten Eindruck von diesem gewaltigen Umfang des Spiels könnt ihr am 7. Juli erhalten, wenn Larian mit der „Panel From Hell: Release Showcase“ Live-Show einen Deep Dive in Baldur’s Gate 3 unternimmt. Mehr zum Game haben findet ihr in den folgenden Meldungen und im Community-Update.