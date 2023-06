Please enable JavaScript play-rounded-fill



NACON, Studio Teyon und Metro Goldwyn Mayer haben angekündigt, dass es zu RoboCop: Rogue City bereits Anfang Juli eine offene Beta auf Steam geben wird. Teilnehmende können sich auf einige Boni freuen.

Mit RoboCop: Rogue City kramen Studio Teyon und NACON nochmal tief in der Wühlkiste der 80er Jahre und entstauben einen Actionhelden sondergleichen. In RoboCop: Rogue City spielt er den kultigen Polizisten, der als menschliche Maschine auf den Straßen von Old Detroit für Gerechtigkeit sorgt. Ausgestattet mit einer Auto-9 und zahlreichen Werkzeugen liegt es an euch dem Verbrechen nachzugehen. Dabei entscheidet ihr selbst, in welchem Ausmaß ihr den obersten Direktiven nachgeht. Dabei ist Vorsicht geboten, denn die Korruption und Gier der oberen Mächte kennen keine Grenzen.

Nacon

Wer einen ersten Blick auf das Gameplay von RoboCop: Rogue City werfen möchte, kann zwischen dem 3. und 9. Juli an der offenen Beta auf Steam ausprobieren. Alle Teilnehmenden erhalten einen Key, mit dem sie auf das digitale Artbook zugreifen können. Außerdem erhält man einen 30-Prozent-Promo-Code, der für „eine Auswahl an Produkten“ verwendet werden kann.

Der Shooter soll zu einem bisher unangekündigten Zeitpunkt im September erscheinen. Mehr zum Game findet ihr in unserer Übersicht.