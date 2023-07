ArenaNet und NCSOFT haben die vierte Erweiterung für Guild Wars 2 angekündigt. Guild Wars 2: Secrets of the Obscure wird am 22. August 2023 veröffentlicht und bietet neue Gameplay-Features und Abenteuer in der so langlebigen und fantastischen MMORPG-Welt.

Die Spieler werden in die geheimnisvolle Welt des schwebenden Turms des Zauberers eintauchen, der seit mehr als zwei Jahrzehnten fasziniert. Die Erweiterung umfasst zwei neue erkundbare Gegenden, zwei Angriffsmissionen und weitere Gameplay-Funktionen. Zukünftige Inhalte werden kostenlos hinzugefügt, um das Spielerlebnis zu erweitern. Diese 4. Erweiterung hat das Potenzial, die bisher größte und beste für Guild Wars 2 un seine Community zu werden.

Die neue Story macht die Spieler zu Verteidigern und Entdeckern des Unbekannten, die die Welt vor einer unsichtbaren Bedrohung retten müssen. Das Abenteuer beginnt mit einer Klettertour durch den Himmelswacht-Archipel, der ersten von zwei neuen Karten. Die Spieler bekämpfen die dämonischen Kryptis und dringen anschließend ins Dämonenreich vor.

Unglaublich viel Content in der neuen Guild Wars 2 Erweiterung

Die Erweiterung bietet neue Karten, den Turm des Zauberers als Ausgangspunkt, die Astralwache als Verbündete, das Herz der Obskuren als Schlüsselwerkzeug. Des weiteren könnt ihr auf fortgeschrittene Flug-Beherrschungen, neue Angriffsmissionen und das Gewölbe des Zauberers für Belohnungen, Relikte und individuelle Anpassungen zugreifen.Eerweiterte Waffenmeister-Ausbildung und neue Belohnungen wie legendäre Rüstung runden diese Guild Wars 2 Erweiterung ab. Heißt: Dutzende und hunderte Spielstunden an Content, den ihr wie gewohnt allein oder mit eurer Gilde und euren Freunden beschreiten könnt.

Guild Wars 2: Secrets of the Obscure ist ab sofort im Vorverkauf erhältlich und beinhaltet Bonusgegenstände. Es gibt Standard, Deluxe und Ultimate Editionen, die zusätzliche exklusive Gegenstände und Edelsteine enthalten.

Mehr über Guild Wars 2: Secrets of the Obscure könnt ihr auf der offiziellen Website erfahren und euch hier auch die Editionen sichern https://guildwars2.com/secrets-of-the-obscure.