Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Ubisoft

In jedem Teil der Assassin’s Creed-Reihe spielt auch die Erkundung der entsprechenden Epoche eine wichtige Rolle. Bei Assassin’s Creed Mirage wird das nicht anders sein. So hat Ubisoft am gestrigen Nachmittag den Modus Geschichte Bagdads vorgestellt, mit dem wir in die reichhaltige Geschichte der Stadt eintauchen.

In dem Modus Geschichte Bagdads werden wir den Schauplatz von Assassin’s Creed Mirage aus einem neuen Blickwinkel betrachten. Insgesamt 66 historische Stätten liefern uns spannende Einblicke in das Leben des damaligen Bagdads. Um euch einen besseren Überblick bieten zu können, sind diese Stätten in fünf Kategorien unterteilt: Kunst und Wissenschaft, Glaube und tägliches Leben, Hofleben, Wirtschaft und Regierung.

Der historische Rundgang ist übrigens an euren Spielfortschritt gekoppelt, sodass ihr eine in-Game-Belohnung für Bassim freischaltet, wenn ihr das Spiel abschließt.

Wie in den anderen Geschichts-Modi auch arbeiten die Entwickler von Assassin’s Creed Mirage mit Historikern und Experten zusammen, um euch ein realistisches Bild von Bagdad zu präsentieren. Hierzu dienen auch Illustrationen, die aus Sammlungen bedeutender Museen stammen. Dazu gehören die David Collection, das Institut du monde arabe (IMA), die Khalili Collections und das Shangri La Museum of Islamic Art, Culture & Design. Erste Bilder könnt ihr euch schon im Newsroom ansehen.

Geschichte Bagdads wird Teil des Hauptspiels und dementsprechend auf allen Plattformen zugänglich sein, wenn Assassin’s Creed Mirage am 12. Oktober für PC, PlayStation und Xbox erscheint. Noch mehr zum Game erfahrt ihr in der Übersicht.