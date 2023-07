Please enable JavaScript play-rounded-fill



Spürnasen, aufgepasst! Im neuen Video zu Alan Wake II stellt Remedy Entertainment eine wichtige Gameplay-Mechanik von Saga Anderson vor. Krimifans dürften diese bereits schon aus einem anderen Kontext kennen.

Wie wir bereits wissen, schlüpfen wir in Alan Wake II in die Rolle von gleich zwei ProtagonistInnen. Dabei handelt es sich einerseits um den namensgebenden Autor, der noch immer im Dark Place festsitzt. Zum anderen geht es um die FBI-Agentin Saga Anderson, die eine Reihe grausamer Ritualmorde in der Kleinstadt Bright Falls untersuchen muss.

Zur Unterstützung ihrer detektivischen Arbeit greift Saga auf ihren Mind Space zu. Dabei handelt es sich um einen mentalen Ort, an dem die Agentin Übersicht über den Fall gewinnen kann. So organisiert sie an der Falltafel verschiedene Hinweise oder an einem kleinen Schreibtisch die gefundenen Manuskripte, die wahrscheinlich von Alan selbst stammen. Am Profiling-Schreibtisch wird sie wahrscheinlich über die Tatmotive spekulieren und wie diese Aufschluss auf den Mörder geben.

Wer ein Fan von Kriminalgeschichten ist, dürfte sich an eine Episode der BBC-Serie Sherlock erinnern, in der ebenfalls das Konzept des Gedankenpalastes angesprochen wird. Natürlich wählt der von sich selbst überzeugte Detektiv ein so prunkvolles Gebäude zur Sortierung der Gedanken.

Doch wie bereits in der Episode und an anhand von Sagas Mind Place gezeigt wird, kann jeder beliebige Ort dafür gewählt werden. Sagas Blockhütte passt sowieso besser in das Konzept von Alan Wake II. 😉

Alan Wake II erscheint am 17. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.