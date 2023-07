Please enable JavaScript play-rounded-fill



Quelle: Plaion

Im neusten Trailer zu Atlas Fallen steht der Combat und die Magie dahinter im Vordergrund. Lernt, wie ihr den Sand beherrschen könnt, um eure verschiedenen Feinde zu pulverisieren. Deck13 zeigt hier nochmal seine Souls-like-Expertise.

Der mächtige Gott laugt die Welt von Atlas Fallen aus und verwandelt sie in eine sandige Einöde. Wer ihn stoppen will, muss gewaltige Macht aufbringen. Als ihr in Besitz eines mysteriösen Handschuhs kommt, seid ihr in der Lage eine eben solche Macht zu entfesseln.

So könnt ihr nicht nur durch den Sand surfen. Ihr könnt ihn auch in Waffen geformt werden, um mächtige Feinde zu vernichten.

Mit der Hilfe des Handschuhs könnt ihr gleich zwei Waffen für den Kampf ausrüsten, mit denen ihr gewaltige Kombos erzielen könnt. Außerdem könnt ihr die Macht des Momentums nutzen, um noch stärkere Angriffe zu erzeugen. Allerdings geht diese Stärke mit einem Preis einher. Je höher eure Momentum-Anzeige bis zur Entfesslung wird, desto mehr Schaden erleidet ihr.

Somit verlangt der herausfordernde Souls-like Kampf von Atlas Fallen einiges ab, doch belohnt ihr das richtige Einschätzen der Situation auch mit einem epischen Sieg.

Zur Kreation eines eigenen Spielstils könnt ihr auch die 151 Essenz-Steine nutzen, um weitere Effekte und Fähigkeiten zu verwenden. Mit dieser Art der Verfeinerung (aggressiv, defensiv, Heilung, etc.) habt ihr die Freiheit eure Vision eines effektiven Builds umzusetzen.

Atlas Fallen erscheint am 10. August für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Noch mehr zum Game findet ihr in unserer Übersicht.