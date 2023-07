Please enable JavaScript play-rounded-fill



Aus dem aktuellen Finanzbericht von Activision Blizzard geht hervor, wie erfolgreich der Release von Diablo IV gewesen ist. Das verdeutlicht uns noch einmal die gewaltigen Ausmaße der Microsoft-Übernahme.

Als Blizzard vor einem Monat erste Spielstatistiken zu Diablo IV veröffentlicht hatte, war klar: dieses Game wird einige Rekorde knacken. Nun liefert der neuste Finanzbericht aus dem zweiten Quartal von Activision Blizzard den eindeutigen Beweis dafür.

Allein im Juni haben über 10 Millionen SpielerInnen über 700 Millionen Stunden in das düstere RPG versenkt. In der Geschichte von Blizzard hat sich kein anderer Titel im gleichen Zeitraum so schnell verkauft.

Der gewaltige Erfolg von Diablo IV wirkt sich natürlich auch auf das Wachstum von Activision Blizzard aus. So wuchs zweiten Quartal der Umsatz von Blizzard im Vergleich zum Vorjahr um über 160 % an. Dieser Anstieg dürfte für Auftrieb in der kommenden Übernahme von Microsoft sorgen, die wohl früher als später in trockenen Tüchern sein dürfte.

Auch Abseits von Diablo IV erfolgreich

Auch die anderen Franchises aus dem Hause Activision Blizzard können ein starkes Plus verzeichnen. So gilt beispielsweise die Season 3 von Call of Duty: Modern Warfare II als bisher finanziell erfolgreichste in-Game-Saison. Für Überraschung sorgt die Spielerzahl des Shooters. Von dem 90 Millionen monatlichen SpielerInnen zockt die Hälfte auf Mobile-Plattformen.

Apropos Mobile! Auch der Entwickler King kann sich über einen Wachstumsanstieg von 10 % freuen. Das dürfte nicht zuletzt am dem Verkaufsschlager Candy Crush liegen, das jetzt 24. Quartale hintereinander das finanziell erfolgreichste Game im US-App-Stores ist.

Weitere Zahlen könnt ihr dem kürzlich veröffentlichten Finanzbericht entnehmen. Noch mehr Meldungen zu Diablo IV und Activision Blizzard findet ihr in den entsprechenden Übersichten.