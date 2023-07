Please enable JavaScript play-rounded-fill



Wie der neuste Gameplay-Übersichtstrailer von Remnant II zeigt, erwartet uns brutaler Souls-like-Combat im Fantasy-Setting. Wir fassen euch die ersten Eindrücke zu dieser epischen Prügelei zusammen.

Obwohl die Menschheit sich hartnäckig im Kampf gegen die Saat zeigt, besteht noch immer eine Bedrohung von diesen monströsen Kreaturen. Um sie zu bekämpfen, reist ihr allein oder maximal im Dreierteam mit hilfe der Weltensteine zu entlegenen Orten.

In Yaesha erwarten euch verdorbene Dschungel und Tempeltürme, wohingegen Losomn mit düsteren Städten und Kathedralen aufwartet. Einsamer wird es in den verlassenen Stationen und Flächen von N’erud.

Da jede Kamapgne von Remnant II dynamisch generiert ist, erwarten euch mit jedem Durchlauf neue Spielerfahrungen, die neue Herausforderungen und Begegnungen für euch bereithalten.

Der Combat von Remnant II lebt vor allem durch die Souls-like-Mechanik. So müsst ihr ständig in Bewegung bleiben, ausweichen und das Verhalten euerer Feinde analysieren, um deren Schwachstellen zu finden.

Um gegen die Bosse und andere Feinde zu bestehen, könnt ihr euch ein umfangreiches Arsenal an Nah- und Fernkampfwaffen zulegen. Außerdem könnt ihr verschiedene Ausrüstungsgegenstände sammeln, mit denen ihr die Perks eurer Archetypen weiter verstärkt.

Remnant II kann trotz seines nahenden Release noch immer vorbestellt werden, was euch eine verfrühte Freischaltung des Revolverheld-Archetypen gewährt. Wer die Ultimate Edition vorbestellt, kann sogar schon am 22. Juli mit dem Zocken beginnen.

Alle anderen müssen sich gedulden bis der Fantasy-Shooter am 25. Juli für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint. In einer folgenden Meldung stellen wir euch den Jäger-Archetypen vor.