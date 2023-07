Please enable JavaScript play-rounded-fill



Auch Ubisoft hatte auf der San Diego Comic-Con am vergangenen Wochenende einen Auftritt und zeigte ein Behind-the-Scenes-Video zu Star Wars Outlaws. Darin erfuhren wir weitere Details zur offenen Spielwelt.

Star Wars Outlaws hat das Potenzial ein wahrgewordener Fantraum zu werden. Die offene Spielwelt und das Setting zur Hochzeit des galaktischen Bürgerkriegs versprechen einen actionreichen Spielspaß, in dem wir hoffentlich eine Menge Zeit versenken werden.

Um das Konzept eines echten Fanfests umzusetzen, verwendet Entwickler Massive Entertainment viel altvertrautes Material. So werden wir beispielsweise dem Wüstenplaneten Tattoine einen Besuch abstatten und für Jabba the Hutt arbeiten können. Allerdings werden wir nicht nur Aufträge für den Gangsterboss erledigen. Wie aus einem Interview hervorgeht, werden wir den Schurken auch verraten können.

Aber natürlich kann Star Wars Outlaws nicht nur von Althergebrachtem leben. Deshalb haben Lucasfilm Games und Massive Entertainment gemeinsam die neue Welt Toshara kreiert. Wie die EntwicklerInnen im Video selbst sagen, soll der Mond den Kern einer Gaunerfantasie ausdrücken. Wir können uns also auf zwielichtige Gestalten und raue Interaktionen mit dem Potenzial zur Eskalation einstellen.

Das Design von Toshara ist vor allem von der afrikanischen Savanne inspiriert. So erwarten uns weite, Grasflächen aber auch trockene Felslandschaften. Das Herzstück des Mondes bildet allerdings die in einen Felsen geschlagene Stadt Mirogana.

Star Wars Outlaws erscheint 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Im Zentrum der Handlung stehen die junge Outlaw Key Vess, ihr tierischer Begleiter Nix und ihr Droiden-Kumpel ND-5, der laut der EntwicklerInnen Fanliebling werden könnte. Mehr zum Game findet ihr in unserer Übersicht.