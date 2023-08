Nachdem in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Details über Call of Duty: Modern Warfare 3 geleakt wurden, hat Activision nun offiziell bestätigt, dass das Spiel enthüllt wird. Das Reveal-Event findet in der Woche vom 7.-13. August 2023 statt. Es wird live auf dem offiziellen Call of Duty-Twitch-Kanal übertragen.

Noch ist nicht bekannt, was genau im Rahmen des Events gezeigt wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass wir erste Gameplay-Szenen, neue Details zur Story und den Charakteren sowie den Veröffentlichungstermin sehen werden.

Activision hat sich in der Ankündigung des Events auch über die zahlreichen Leaks zu Callf of Duty Modern Warfare lustig gemacht. Das Teaser-Artwork zeigt ein Strichmännchen mit einer winzigen Waffe in der Hand. Zudem ist der Titel „Modern Warfare Redacted?“ zu lesen. Eine Anspielung an den bereits geleakten Titel des Spiels.

Jokes on you, real key art here.



We’ll share our artistic abilities and even more next week. pic.twitter.com/UCCexH7IMr — Call of Duty (@CallofDuty) August 2, 2023

Immer wieder schön zu sehen, wie Entwickler mit Spaß auf die Gerüchteküche der Videospielwelt und der Communities reagieren. Ob die Hoffnungen der Spieler auf eine top-inszenierte und relevnte Kampagne samt ausgewogenem Multiplayer erfüllt werden? Nächste Woche wissen wir mehr.