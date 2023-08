Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Nintendo

In der neusten Ausgabe von Pokémon Presents ging es um die Editionen Karmesin und Purpur, Meisterdetektiv Pikachu sowie die neue Pokémon-Serie. Alle Details gibt’s in der folgenden Meldung.

Neue Inhalte bei Pokémon Karmesin & Purpur

So beginnt die DLC-Reihe Der Schatz von Zone Null am 13. September mit Teil 1: Die Türkisgrüne Maske. Als Teilnehmende einer Forschungsstudie reist ihr in diesem Teil in die Kitakami-Provinz, wo ihr auf Pokémon treffen werdet, denen ihr in der Paldea-Region bisher nicht begegnet seid. Gleichzeitig geht ihr der Spur einer Regionalen Legende nach. Bald soll es weitere Details zu Teil 2: Die Indigoblaue Scheibe geben.

Mit dem Event Erhalte Mew & Mewtu könnt ihr ab dem 18. September um 14:59 Uhr Mew in euer Team aufnehmen, indem ihr das Passwort GETY0URMEW im Geschenk-Menü eingebt. Außerdem findet zwischen dem 1. September und dem 17. September ein Tera-Raid-Event statt, bei dem ihr ein Mewtu mit Titan-Abzeichen herausfordern und fangen könnt.

Zu guter Letzt wurde die neue Web-Zeichentrickserie Pokémon: Winde aus Paldea angekündigt. Diese begleitet die drei Schüler Ohara, Aliquis und Hohma während ihrer Zeit an der Akademie. Hier lernen sie nicht nur viel Neues, sie gehen auch auf eine Reise zu sich selbst.

Neues zu Meisterdetektiv Pikachu

In Meisterdetektiv Pikachu gehen wir zusammen mit dem Jungen Tim Goodman und seinem kaffeeliebenden Pikachu auf Verbrecherjagd. Das Duo nimmt sich den mysteriösen Vorfällen in der Stadt Ryme City an, wo Pokémon und Menschen Seite an Seite leben. Am 6. Oktober beginnt das Abenteuer für Spürnasen auf der Nintendo Switch. Seht euch hier den neusten Trailer an.

Pokémon: Der Pfad zum Gipfel

Zu guter Letzt gibt es noch Neuigkeiten zu der kommenden Serie Pokémon: Der Pfad zum Gipfel. Am 11. August feiert man nämlich die Premiere der Serie mit einer besonderen Vorführung während der Pokémon-Weltmeisterschaften 2023.

In der Serie geht es um Ava und ihr Partner-Pokémon Myrapla, die es in der Welt des kompetitiven Sammelkartenspiels ganz nach oben schaffen wollen. Die erste Folge gibt es ab dem 11. August auf dem offiziellen YouTube-Kanal.

Den gesamten Stream könnt ihr euch hier nochmal ansehen. Noch mehr zu Pokémon findet ihr in unserer Übersicht und in unserem Beitrag zu Pokémon Sleep.