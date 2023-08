Es ist wieder Donnerstag und das bedeutet: Neue kostenlose Spiele im Epic Games Store! Diesmal habt ihr eine Woche lang Zeit, um die beiden neuen Gratis-Spiele zu beanspruchen – bis zum 17. August um 16:59 Uhr.

Das erste Spiel, das wir euch vorstellen, ist der strategische Klassiker Europa Universalis 4 von Paradox Interactive. In diesem Spiel übernehmt ihr die Kontrolle über eine Nation eurer Wahl und führt sie durch Jahrhunderte voller Handel, Diplomatie und Kriegsführung. Euer Einfluss beschränkt sich nicht nur auf Europa, sondern ihr könnt die ganze Welt erobern. Bitte beachtet, dass die Gratis-Version lediglich das Basisspiel beinhaltet. Wenn ihr tiefer eintauchen möchtet, könnt ihr zusätzliche Erweiterungen separat erwerben.

Das zweite Gratis-Spiel ist Orwell – Keeping An Eye On You. Dieses Abenteuer greift das Thema Datenschutz in unserer digitalen Welt auf. Ähnlich dem Roman „1984“ von George Orwell gibt es ein Überwachungsprogramm, bei dem unabhängige Menschen die gesammelten Daten auswerten. Ihr seid Teil dieses Teams und müsst entscheiden, welche Informationen weitergegeben werden sollen. Als ein Terroranschlag die Nation erschüttert, steht ihr unter Druck, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Eure Entscheidungen haben Konsequenzen und beeinflussen den Verlauf der Geschichte. Orwell – Keeping An Eye On You beeindruckt durch eine fesselnde Handlung und glaubwürdige Charaktere.

Verpasst nicht die Gelegenheit, diese beiden Spiele kostenlos im Epic Games Store zu erhalten und eure Spielebibliothek zu erweitern!