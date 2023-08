Please enable JavaScript play-rounded-fill



Ein Hauch von Nostalgie liegt in der Luft. Denn niemand geringeres als Adam Savage von den MythBusters arbeitet mit der Hilfe von Bethesda an dem Modell eines Raumschiffs von Starfield. Das künstlerische Schaffen wird in einer Mini-Dokureihe festgehalten.

Wenn es euch wie mir geht, werdet ihr zwischen den Jahren 2003 und 2016 einen guten Teil eurer Funfacts aus der Serie MythBusters – Die Wissensjäger haben. In dieser Serie gingen Special Effects-Experte Jamie Hyneman und dem Special Effects-Designer Adam Savage verschiedener Mythen auf dem Grund und prüften sie auf ihre Echtheit. Ob es um schnellwachsenden Bambus ging, der in der Lage ist Menschen zu durchbohren, oder um die Frage, ob man ein Blatt Papier öfter als sieben Mal in der Mitte falten könne – die beiden und ihr Team waren für jeden Spaß zu haben.

Auch wenn das ungleiche Paar nach Beendigung der Serie hin und wieder mal gemeinsame Auftritte hatte, ging man doch eher getrennte Wege. Während sich Hyneman wohl eher ins Private zurückgezogen hat, ist Savage noch immer in der Öffentlichkeit präsent. Unter anderem betreibt er mit einem neuen Team den YouTube-Kanal Adam Savage’s Tested – und der ist jetzt für diese Meldung relevant. Denn Bethesda ist auf Savage zugekommen und hat um den Modellbau des Frontier Ships von Starfield gebeten.

Die ersten Früchte der Arbeit könnt ihr bereits jetzt in der einstündigen Episode begutachten. In dieser werden die einzelnen Elemente des Schiffs hergestellt und zusammengefügt. In der nächsten Episode erhält das Modell seine Kolorierung und den letzten Feinschliff.

Diese neue PR-Inszenierung passt natürlich perfekt zur der gestrigen Verkündung des Goldstatus von Starfield. Wie ihr unserer letzten Meldung zum Thema entnehmen könnt, hat der Preload auf der Xbox bereits begonnen. Räumt schonmal die benötigten 140 GB auf eurer Konsole frei! Noch mehr zum Weltraumepos findet ihr in der Übersicht.