Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: CI Games

Gute Neuigkeiten aus dem Hause CI Games. Nachdem es zur ONL einen neuen Trailer gegeben hatte, verkündete man nun einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung. Lords of the Fallen hat den Goldstatus erreicht.

Schon die kürzlich veröffentlichten Trailer zeigen, dass HEXWORKS und CI Games uns mit Lords of the Fallen eine epische Souls-like-Erfahrung bieten möchten. Das unterstreichen Entwickler und Publisher auch mit dem zur Opening Night Live veröffentlichten Story-Trailer.

Dieser liefert uns neue Eindrücke zu feinden und präsentiert auf cineastische Weise die Weltenwechselmechanik des Spiels. Bevor wir euch allerdings zu viel verraten, werft doch selbst einen Blick drauf.

Doch es gibt noch mehr Gründe zur Vorfreude. Am gestrigen Nachmittag haben CI Games und HEXWORKS nämlich verkündet, dass Lords of the Fallen offiziell den Goldstatus erreicht hat. Damit steht der Veröffentlichung Mitte Oktober wirklich nichts mehr im Wege.

Wer aufgrund dieser Nachricht das Souls-like vorbestellen möchte, kann dies auf der offiziellen Website tun.

Der Titel wird am 13. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Wenn ihr bis zum Release noch eine spielerische Herausforderung sucht, dann schnappt euch doch Blasphemous II, das gestern auf PC und Konsolen erschienen ist.