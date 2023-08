Obwohl der Veröffentlichungstermin für Ubisofts Action-Adventure „Avatar: Frontiers of Pandora“ noch in der Ferne liegt, haben wir heute das Vergnügen, euch einen brandneuen Trailer zu präsentieren. Dieser Trailer wirft einen Blick auf die spannenden Merkmale der PC-Version des Spiels.

Wenn ihr also in Erwägung zieht, die PC-Ausgabe des Spiels zu erwerben, dann solltet ihr definitiv einen Blick auf den Trailer werfen. In diesem werden euch verschiedene Highlights geboten, darunter Raytracing, erweiterte Grafikeinstellungen, praktische PC-Benchmark-Tools und die aufregende AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) Technologie.

Die Handlung des Spiels dreht sich um eure Rolle als Na’vi, der von der militärischen Organisation RDA entführt wurde und für deren Absichten trainiert und umgeformt wurde. Nach 15 Jahren gelingt euch die Flucht, doch ihr findet euch in einer fremden Welt wieder, die einst euer Zuhause war. Eure Aufgabe ist es nun, zu euren verlorenen Wurzeln zurückzufinden, die wahre Bedeutung des Na’vi-Seins zu entdecken und mit anderen Clans zusammenzuarbeiten, um Pandora vor den Machenschaften der RDA zu beschützen.

„Avatar: Frontiers of Pandora“ wird am 7. Dezember 2023 für die Plattformen PS5, Xbox Series XS, PC und Amazon Luna veröffentlicht. Es wird spannend zu sehen sein, wie formelhaft Ubisofts Triple-A-Titel basierend auf James Camerons filmischen Science-Fiction-Universum wird. Erwartet uns ein Far Cry in Space oder doch hoffentlich was ganz anderes und eigenes innovatives?