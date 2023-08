Das Action-Adventure „Lies of P“ von Neowiz präsentiert eine ungewöhnliche Kombination, bei der Pinocchio als düsterer Protagonist in einer französisch angehauchten düsteren Gothic-Welt auftritt. Die bisherigen Trailer des Spiels haben bereits gezeigt, dass dies gut funktioniert. Die Spielzeit des Steampunk-Soulslikes soll etwa 30 Stunden betragen – allerdings nur für einen Durchlauf.

Allerdings hat Games Director Choi Ji-won vom Entwicklerstudio Round8 angekündigt, dass das Spiel mehrere Enden bietet und daher Spieler mehr Zeit investieren sollten. Es gibt insgesamt drei verschiedene Enden, abhängig von den Entscheidungen und Entwicklungen im Spiel. Choi betont, dass das Spiel nicht vollständig ist, wenn es nur einmal gespielt wird, und ermutigt die Spieler nachdrücklich, mehrere Durchgänge zu machen.

Das Konzept der wiederholten Durchgänge könnte Spieler länger fesseln, um alle Facetten des Spiels zu erkunden. Ähnlich wie bei NieR: Automata sind verschiedene Durchgänge mit unterschiedlichen Erfahrungen verbunden. Da das Spiel auf Pinocchio basiert, spielen Lügen eine wichtige Rolle, und das „Lügensystem“ beeinflusst die Handlungsstränge und Konsequenzen im Spiel.

In „Lies of P“ verkörpert man einen menschlichen Pinocchio in der von dunkler Magie durchzogenen Stadt Krat, die an viktorianisches London erinnert. Die Stadt ist bevölkert von Puppen- und Roboter-ähnlichen Gegnern, die wie Pinocchio belebte Anorganismen darstellen.

Das Spiel erscheint am 19. September für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X|S sowie PC. Es verspricht ein einzigartiges Spielerlebnis, das Pinocchio auf eine völlig neue Art präsentiert. Wer auf Soulslikes steht, hat dieses Jahr mit „Lies of P“ und weiteren spannenden Titeln viel zu erwarten.