Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle. Plaion

Während einer Keynote zur PAX West hat Paradox Interactive endlich neue Einblicke in Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 gewährt. Außerdem hat man das preisgekrönte Entwicklerstudio hinter dem lang ersehnten Projekt enthüllt.

Mit dem 2015 erschienenen Everybody’s Gone to the Rapture hat The Chinese Room einen atmosphärischen Hit erschaffen. Dieses Talent nutzt das britische Entwicklerstudio nun seit einiger Zeit für die Düsternis von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

Diese Überraschung enthüllte Publisher Paradox Interactive am Wochenende während der PAX West. Zusammen mit dieser Bekanntgabe präsentierte man gleich zwei Videos und eine Reihe von Konzeptzeichnungen.

Darüber hinaus gab man eine grobe Übersicht zum Veröffentlichungszeitraum. So werde es im Januar 2024 eine Gameplay-Enthüllung geben, bei der man auch die spielbaren Clans und das RPG-System vorstellen werde. Darauf soll im Herbst 2024 der Release für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erfolgen.

Die Handlung von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 spielt in der amerikanischen Großstadt Seattle und scheint sich im Wesentlichen um einen Mord zu drehen. Als Elder-Vampir müssen wir uns mit den damit einhergehenden politischen Wirrungen auseinander setzen, hitzige Kämpfe ausfechten und unseren Blutdurst stillen. Währenddessen muss natürlich die Maskerade aufrecht erhalten werden, damit die Menschen nichts von der geheimen Vampirgesellschaft ahnen.

Während Bloodlines 2 sich noch in der Entwicklung befindet, könnt ihr schonmal einen Blick auf Vampire: The Masquerade – Swansong werfen.