Ein Überraschungskampf, der die Boxwelt Deutschlands erschüttern wird! Der renommierte Gastgeber Trymacs (3.400.000 Abonnent*innen auf Twitch), schickt seinen Bruder, Nicolas Stemmler (169.000 Abonnent*innen auf YouTube Channel „How to be Human“) in den Boxring des PSD Bank Domes in Düsseldorf für eine weitere Runde „The Great Fight Night“.

Trymacs wird als Coach persönlich in Nici’s Ecke stehen, bereit, das Handtuch seines Bruders zu wedeln und ihm technische Ratschläge zu geben. Doch sein Gegner ist niemand Geringeres als der aufstrebende Streamer-Star Noah Zett (186.792 Abonnent*innen auf Twitch) welcher sich mit seinem unvergleichlichen Humor und einprägsamen Persönlichkeitsmerkmalen einen Namen in der Welt der Streamer gemacht hat.

Die große Frage, die sich alle Box- und Streaming-Fans stellen: Wird Nici Stemmler die Thronfolge seines Bruders antreten und als Sieger aus dem Ring hervorgehen? Oder wird der Newcomer Noah Zett für eine Überraschung sorgen und sich als Sieger feiern lassen?

Wann geht es los?

Das Box-Spektakel „The Great Fight Night“ wird wie immer live und exklusiv auf JOYN übertragen und verspricht Spannung pur. Am 25. November 2023 ab 18:00 Uhr könnt ihr kostenlos und im Livestream dabei sein. Wer vor Ort mitfiebern möchte, der bekommt die Tickets für das Event ab sofort bei Ticketmaster.

Die Veranstaltung findet im PSD Bank Dome in Düsseldorf statt und wird in Zusammenarbeit mit MediaTotal produziert. Seid live dabei, wenn diese beiden aufregenden Persönlichkeiten im Ring aufeinandertreffen, und erlebt „The Great Fight Night“ in seiner ganzen Pracht. Dieses Box-Spektakel dürft ihr auf keinen Fall verpassen!