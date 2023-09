Das deutsche Entwicklerstudio Keen Games wird mit Enshrouded am Steam Next Fest im Oktober teilnehmen und eine Demo seines ersten selbst veröffentlichten Spiels präsentieren. Die Demo wird vom 9. bis 16. Oktober verfügbar sein und den Spielern einen Einblick in die ersten Stunden des Koop-Survival-Action RPGs bieten.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Demo von Enshrouded wird eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten und Inhalten bieten. Innerhalb des vordefinierten Demobereichs könnt ihr entweder im Koop-Modus oder alleine bauen, kämpfen, abreißen, im Level aufsteigen, Terraforming betreiben, sich mit dem ersten legendären Handwerker – dem Schmied – anfreunden und vieles mehr tun.

In Vorbereitung auf die Demo bietet die besondere Gameplay-Videoreihe zu Enshrouded einen tiefergehenden Einblick in die Grundpfeiler Kämpfen, Bauen, Überleben und Erkunden sowie Terraforming. Spielerer, die mit Portal Knights – dem letzten Spieletitel von Keen Games – vertraut sind, erwartet der gleiche Voxel-Engine-Sandbox-Spaß, nur dieses Mal in einer postapokalyptischen, von Fantasy inspirierten Welt.

Enshrouded wird voraussichtlich im 4. Quartal 2023 für PC auf Steam im Early Access erscheinen und kann bereits jetzt auf Steam zur Wunschliste hinzugefügt werden. Spieler:innen können die Welt von Enshrouded in der Demo im Rahmen des Steam Next Fest vom 09. bis zum 16. Oktober 2023 selbst erkunden. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website.