Ubisoft hat bereits mehrfach betont und gezeigt, dass Assassin’s Creed Mirage eine große Hommage an die Anfänge der Reihe sein soll. Dies zeigen auch die ersten Gameplay-Videos, die verschiedene Seiten und Content Creator gezeigt haben.

Auch wenn Open World-Setting und RPG-Mechaniken der Assassin’s Creed-Reihe einen neuen Twist verliehen, sehnten sich Fans doch nach dem guten, alten Stealth-Gameplay zurück. Die neusten Gameplay-Einblick zu Assassin’s Creed Mirage zeigen, dass Ubisoft das Feedback der Community vernommen hat und zu dieser Änderung bereit ist.

Während der französische Entwickler mit einem kurzen Gameplay-Clip nochmal die akrobatischen Talente Bassims betont, liefern andere Seiten tiefere Einblicke ins Spielgeschehen.

In einem vierminütigen Video fasst Beispielsweise IGN die ersten Eindrücke von Assassin’s Creed Mirage zusammen. So betont man die detailverliebten Straßen Bagdads und das reaktive Combat-Gameplay. Auf euch aufmerksam gewordene Wachen werden zum Beispiel Verstärkung rufen und auch Zivilisten werden auf euch zeigen, wenn ihr euch nicht unkenntlich macht.

Um eure Verfolger abzuschütteln, müsst ihr euch auf Hausdächer oder ähnlichem Flüchten. Wer statt Stealth lieber in den Nahkampf machen möchte, erlebt hier herausfordernde Schnätzeleien wie in Odyssee oder Valhalla, die jedoch ein gutes Upgrade erhalten haben.

Wer etwas genauer hinsehen und dabei ein Grinsen im Gesicht haben möchte, sollte in dem 20-minütigen Gameplay-Clip von Gronkh reinschauen. Hier erhaltet ihr erste Infos zur Auftragsgestaltung, zu Hinweisen und wie das Aus- bzw. Aufrüsten in Assassin’s Creed Mirage funktioniert. Das alles wird eingebettet in gutem, alten Gronkh-Humor.

Assassin’s Creed Mirage erscheint am 5. Oktober für PC, PlayStation und Xbox. Vorbestellungen könnt ihr auf der offiziellen Website tätigen. Wir liefern euch weitere Einblicke zum Game in der folgenden Übersicht.