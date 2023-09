Please enable JavaScript play-rounded-fill



Am Wochenende ist das heiß erwartete Lies of P von Neowiz in den Early Access gestartet. Wie man den Bewertungen von Metacritic entnehmen kann, macht der Titel viel richtig. Doch gibt es kleinere Makel.

Wer die Deluxe Edition von Lies of P erworben hat, kann bereits seit drei Tagen in der Rolle von Pinocchio die düstere Stadt Krat erkunden. Für alle anderen fällt der Startschuss am morgigen Dienstag.

Schaut man sich die Bewertungen auf Metacritic an, kann man mit gutem Gewissen in das Souls-like eintauchen. Denn der Titel erhält im allgemeinen Durschnitt gute 81 %. Die User Reviews werden erst ab morgen eintrudeln.

Mit dem viktorianischen Stadtsetting und den von Wahnsinn geplagten Einwohnern steht wohl außer Frage, dass sich Neowiz bei der Entwicklung von Lies of P einiges vom FromSoftware-Titel Bloodbourne abgeschaut hat.

Diesen vergleich stellen auch viele der Rezensionen an. Doch handelt es sich bei dem koreanischen Pendant nicht nur um eine „billige“ Kopie. Der Titel bietet mit einer noch düsteren Version von Pinocchio einige frische Wendungen, die bei vielen gut ankommen.

Leider gibt es auch einige Kritikpunkte bei Lies of P. So scheint Beispielsweise das Timing beim Blockieren eine echte Herausforderung zu sein. Hinzu kommt, dass das Aufleveln nicht motivierend genug gestaltet ist und auch das Artdesign in-Game nicht ganz so eindrucksvoll wirkt wie auf bisher gezeigten Screenshots.

Lies of P ist der erste große Souls-like-Versuch vom koreanischen Studio Neowiz. Natürlich stellt sich durch das ähnliche Setting ein Vergleich zu Bloodbourne und Co. an. Allerdings könnte man mit diesen Erwartungen dem Titel nicht ganz gerecht werden.

Wenn ihr euch auf eine frische Alternative zu FromSoftware und Team Ninja einlassen möchtet, könnt ihr ab morgen, dem 19. September, euer Abenteuer auf PC, PlayStation und Xbox beginnen. Wir haben weitere Infos zum Spiel in der folgenden Übersicht für euch.