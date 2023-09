Please enable JavaScript play-rounded-fill



Am gestrigen Montag startete der Early Access von Payday 3. Doch statt knallharter Heist-Action erlebten die Fans Ladebildschirme, falsche Spielversionen und andere Dramen. Entwickler Starbreeze arbeitet bereits an der Fehlerbehebung.

Für Vorbesteller der Silber- und Goldedition von Payday 3 begann gestern der Early Access. Allerdings kam es auf sämtlichen Plattformen zu Problemen. Die Ursache scheint im Konto-Server Nebula zu liegen, der aufgrund des regen Andrangs Mühe hatte online zu bleiben.

Statt einer actionreichen Heist-Erfahrung hielten Fans also ständig Fehlermeldungen, da ihr Game nicht auf die Server zugreifen konnte. Mittlerweile scheint zumindest das Problem größtenteils behoben.

Dafür haben PlayStation 5-Gamer mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen. Sie zocken nämlich eine veraltete Version von Payday 3, sodass sie weder das Crossplay-Feature nutzen noch auf ihre Belohnungen zugreifen können.

Starbreeze gibt an, dass man an dem Versionsprobleme arbeite und Fans auf Updates achten sollten. Die entsprechenden Belohnungen fürs Vorbestellen stünden allerdings am offiziellen Launch zur Verfügung.

Im Vergleich dazu scheinen Probleme wie das manuelle Herunterladen des Basisspiels (Goldversion Xbox) und das Steckenbleiben im Intro (Epic Games Store) fast Kleinkram zu sein.

Wollen wir hoffen, dass diese groben Fehler in der Technik bis zum offiziellen Launch am 21. September behoben sind. Noch mehr zu Payday 3 haben wir in den folgenden Meldungen für euch.