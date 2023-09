Bethesda hat kürzlich das Update v1.7.33 für das gehypte Science-Fiction-Rollenspiel Starfield veröffentlicht, das sich auf die Behebung von Performance- und Stabilitätsproblemen sowie allgemeine Gameplay-Probleme konzentriert. Dieses Update bringt eine Vielzahl von Verbesserungen und Fehlerkorrekturen mit sich.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Im Allgemeinen wurden Probleme mit Charakteren behoben, die sich nicht an den richtigen Orten befanden, sowie die Anzeige von Sternenstationen, die fälschlicherweise als Spieler-Schiffe angezeigt wurden. Ebenso wurde ein Problem gelöst, bei dem das gesamte Inventar eines Händlers verfügbar war, was zu Unstimmigkeiten führte.

Im grafischen Bereich wurde ein Fehler behoben, der die Blendeneffekte von Sternen auf AMD-GPUs beeinträchtigte. Außerdem wurde ein Upscaling-Fehler behoben, der zu verschwommenen Texturen führte. Darüber hinaus wurden Fehler behoben, die bei der Verwendung des Inventars zu Fotosensitivitätsproblemen führten.

Die Performance und Stabilität des Spiels wurden ebenfalls verbessert. Ein Problem mit dem Handscanner, das seine einwandfreie Funktion beeinträchtigte, wurde behoben. Verschiedene Stabilitäts- und Performance-Verbesserungen wurden implementiert, um Abstürze und Einfrieren des Spiels zu verhindern.

In Bezug auf Schiffe wurden Probleme behoben, bei denen Gegenstände verschwanden, wenn sie an Ausstellungspuppen im Schiff angebracht wurden. Ebenso wurden Probleme gelöst, bei denen Gegenstände, die in Razorleaf-Lagerbehältern und Waffenständern aufbewahrt wurden, nach dem Befehligen eines anderen Schiffes verschwanden.

Dieses Update zeigt Bethesdas Engagement für die Verbesserung der Spielerfahrung in Starfield. Durch die Behebung dieser Probleme wird das Spiel reibungsloser und unterhaltsamer für die Spieler, während sie das Universum des Spiels erkunden und ihre Abenteuer in den Sternen fortsetzen. Starfield hat bereits eine große Fangemeinde, und diese Updates sollen sicherstellen, dass die Spieler weiterhin in eine immersive und fehlerfreie Welt eintauchen können.

Spieler können dieses Update herunterladen und installieren, um von den behobenen Fehlern und den zahlreichen Verbesserungen zu profitieren, die das Gameplay von Starfield noch beeindruckender machen. Bethesda bleibt bestrebt, Starfield zu einem erstklassigen Spielerlebnis zu machen und arbeitet weiterhin daran, das Spiel zu optimieren und zu erweitern.