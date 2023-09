Die World of Warcraft-Community darf sich über eine bedeutende Rückkehr freuen, denn Chris Metzen, eine wahre Legende in der Welt von Warcraft, ist wieder bei Blizzard Entertainment an Bord. Metzen, der als einer der kreativen Köpfe hinter dem Warcraft-Franchise gilt, hat einen Großteil der ursprünglichen Handlung und Charaktere des Spiels mitgestaltet. Nachdem er sich vor einigen Jahren aus persönlichen Gründen aus der Branche zurückzog, hat er nun eine neue Stelle bei Blizzard angenommen, die weit über eine beratende Rolle hinausgeht.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Metzens bisherige Rolle bei Blizzard war in erster Linie beratender Natur, wobei er dem Team half, frische Ideen für die World of Warcraft-Story zu entwickeln und diese mit seinen Kollegen zu diskutieren. Doch nun übernimmt er als „Executive Creative Director“ eine Vollzeitanstellung im Warcraft-Universum. Dies bedeutet, dass er maßgeblich in den kreativen Prozess der Gestaltung der Handlung und Charaktere involviert ist. Dabei wird betont, dass Metzen nicht nur für World of Warcraft, sondern für das gesamte Warcraft-Universum tätig ist, was möglicherweise auch Einfluss auf andere Blizzard-Spiele wie Hearthstone oder das bevorstehende Warcraft Rumble (Mobile) haben könnte.

Fans können sich besonders auf die kommende BlizzCon im November freuen, auf der Chris Metzen als Sprecher des Warcraft-Teams auftreten wird. Dort wird er vermutlich die neuesten Entwicklungen und Projekte vorstellen, wobei es kaum Zweifel daran gibt, dass dies vor allem das nächste Addon für World of Warcraft sein wird. Chris Metzen kehrt somit mit voller Leidenschaft und kreativem Input in die Welt von Warcraft zurück, was für die Zukunft des Spiels und des gesamten Warcraft-Universums vielversprechend aussieht.