Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: TeamKill Media

TeamKill Media hat am gestrigen späten Abend einen neuen Gameplay-Trailer zu Quantum Error veröffentlicht. Der knapp zweiminütige Gameplay-Clip enthält Szenen sowohl aus der Ego- als auch aus der Thirdperson-Perspektive.

Der Veröffentlichungsprozess von Quantum Error erreicht nach einem langen Entwicklungsweg endlich die heiße Phase. Dementsprechend hat das Entwicklerstudio TeamKill Media am vergangenen Abend neues Gameplay-Material zu dem Survival-Shooter veröffentlicht.

In First- und Thirdperson-Ansicht erleben wir Stealth-Angriffe sowie die direkte Konfrontation mit schaurigen Gegnern. Außerdem gewährt der Trailer erste Einblicke in die Bosskämpfe und enthüllt die Namen der besonders mächtigen Feinde.

Wie man bereits vor einem Monat angekündigt hatte, wird Quantum Error am 3. November zunächst PlayStation 5-exklusiv erscheinen. Etwas später soll es ebenfalls eine Veröffentlichung für PC und Xbox Series X|S erfolgen.

Wer eine Vorbestellung tätigt, darf sogar schon mit Early Access am 31. Oktober zocken. Außerdem erhalten PlayStation Plus-Mitglieder einen Rabatt von 10 Prozent, der allerdings am Release-Tag verfällt.

Noch mehr Einblicke in die schaurige Survival-Welt von Quantum Error erhaltet ihr in unseren anderen Beiträgen zum Spiel.