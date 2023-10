Please enable JavaScript play-rounded-fill



Nach einer dreijährigen Entwicklungsphase ist der Release von Lords of the Fallen nun in greifbare Nähe gerückt. Da das Action-RPG auch für die PlayStation 5 erscheinen wird, hat HEXWORKS ausführender Produzent über die Gameplay-Features im Zusammenspiel mit der Konsole gesprochen.

Wer den bockschweren Tanz der Puppen in Lies of P beendet hat, dürfte sich schon auf die nächste Herausforderung freuen. Ende dieser Woche erscheint nämlich das heißerwartete Action RPG Lords of the Fallen.

Um die Gaming-Community nochmal auf den Debüttitel des Studios aufmerksam zu machen, hat HEXWORKS kürzlich einen neuen Overview-Trailer veröffentlicht. Außerdem spricht Saul Gascon, der ausführende Produzent des Studios, über die von der PlayStation 5 gebotenen Gameplay-Features.

Das Reisen zwischen den Welten gelingt Beispielsweise wegen der ultraschnellen SSD besonders reibungsfrei.

Außerdem sorgt der DualSense Wireless-Controller wegen seiner umfangreichen Features für ein besonderes Immersionsgefühl. So passen sich die adaptiven Trigger den Waffentypen an und bieten je nach leichter, mittlerer oder schwerer Waffenart unterschiedliche Widerstände. Gleichzeitig beeinflusst das Durchdrücken der Trigger die Angriffsstärke.

Dieses immersive Gefühl wird durch die Lautsprecher des Controllers abgerundet. Diese vertonen nämlich nicht nur jeden eurer Schritte, die ihr in Lords of the Fallen macht. Auf das Flüstern eurer Umbralampe wird im 3D-Sound wiedergegeben.

Lords of the Fallen erscheint am 13. Oktober nicht nur für die PlayStation 5. Sondern auch für PC und Xbox Series X|S. Weitere Einblicke ins Gameplay erhaltet ihr in den folgenden Meldungen.