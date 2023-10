Please enable JavaScript play-rounded-fill



Nach einer erfolgreichen Veröffentlichung von Teil 1 steht Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged in den Startlöchern. Auf der offiziellen Website haben Milestone und Mattel verraten, was euch zum Launch erwartet.

In Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged führt Milestone gleich fünf neue Spielmodi ein. Während im Eliminierungsmodus immer die Letzten ausscheiden, kommt es in Driftaholics auf eure Driftfähigkeiten an.

In den Multiplayer-Modi Grab the Gears und Clash Derby müsst ihr entweder möglichst viele Gears einsammeln oder mit Monstertrucks ineinander crashen.

Außerdem gibt es einen Storymodus, in dem ihr zusammen mit den Protagonisten Robert und Darla die Stadt vor den bösartigen Kreaturen des Professor Tanabe retten müsst.

Zum Launch von Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged werdet ihr zwischen 120 Fahrzeugen wählen können. Diese prall gefüllte Garage könnt ihr euch auf der Website ansehen.

Wem dieser umfangreiche Fuhrpark noch nicht ausreicht, kann sich auf den Post-Launch-Content freuen. Dieser wird ebenfalls neue Fahrzeuge bieten, mit denen ihr über die Pisten der fünf verschiedenen Umgebungen brettern könnt.

Am 19. Oktober erscheint das Racing-Game für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Weitere Infos zum Vorgänger findet ihr in der Übersicht.