Rechtzeitig zum Spooktober verpasst uns Bloober Team nochmal eine besondere Horrorkostprobe. Denn eine Woche vor Halloween veröffentlicht das Studio den DLC zu Layers of Fear.

Bereits in der letzten Woche hatte Bloober Team angekündigt, dass man etwas Besonderem für Layers of Fear arbeite. Gestern bestätigte das polnische Entwicklerstudio, dass es sich dabei um eine Erweiterung handle. Der kostenlose DLC werde am 24. Oktober für alle Interessierten zur Verfügung stehen.

Auch wenn man den Namen des Kapitels noch unter Verschluss hält, teilte man über Twitter zumindest einige Screenshots.

Am 24. Oktober erscheint allerdings nicht nur das neue Kapitel von Layers of Fear. An diesem Tag feiert das polnische Entwickler Studio Bloober Team auch sein 15-jähriges Bestehen. Zur Feier dieses großen Jubiläums hat man zusammen mit der polnischen Künstlerin Natalia Szroeder das Stück „You Are My Sunshine“.

Mit Spannung erwarten wir außerdem das nächste große Projekt von Bloober Team. Das Studio arbeitet nämlich zusammen mit Konami an dem Remake von Silent Hill 2. Dazu erfahrt ihr alles wichtige hier.