Obwohl die Meinungen bei den Tests von Lords of the Fallen, das letzte Woche veröffentlicht wurde, auseinandergehen, sind die meisten sich einig, dass es technisch Verbesserungsbedarf gibt. Insbesondere die Performance bereitet den Spielern Probleme, sowohl auf dem PC als auch auf Konsolen, da es immer wieder zu Rucklern kommt. Die Entwickler arbeiten eifrig an Updates, um das Problem zu beheben, und ein kürzlich veröffentlichter Patch für Lords of the Fallen zielt darauf ab, diese Herausforderungen anzugehen.

Das wurde konkret im neuen Patch für Lords of the Fallen verbessert

Der Patch v.1.1.203 für Lords of the Fallen enthält verschiedene technische Verbesserungen. Beispielsweise wurden Texturen optimiert und Dateigrößen reduziert, um den VRAM-Verbrauch zu senken und die Belastung der Grafikkarte zu verringern. Außerdem wurden Anpassungen an Menü-Elementen vorgenommen, um den Arbeitsspeicher zu entlasten. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Performance zu steigern.

Die Probleme mit der Bildrate waren bereits vor dem Spielstart bekannt, und dies ist nicht der erste Patch, der sich damit befasst. Dennoch zeigen die Entwickler ein starkes Engagement, um langfristig Lösungen zu finden. Zusätzlich zu den technischen Verbesserungen wurden auch andere Anpassungen vorgenommen.

Die Preise für Überrestesamen von Molhu in der Himmelsrastbrücke wurden halbiert, um Spielern die Nutzung der temporären Speicherpunkte zu erleichtern. Im New Game Plus-Modus wurde die Schwierigkeit von Bosskämpfen, insbesondere bei den späteren Endgegnern, reduziert, da sie im Verhältnis zu stark waren. Details zu diesen Anpassungen wurden jedoch nicht bekannt gegeben.

Die Entwickler von Deck13 bedanken sich herzlich bei der Community für ihre Mitarbeit bei der Entdeckung und Meldung von Bugs, die in diesem Patch behoben wurden. Da dies nicht der letzte Patch ist, werden wahrscheinlich weitere Änderungen folgen. Spieler können in einem ausführlichen Test von Lords of the Fallen mehr über das Spiel erfahren, abseits der technischen Aspekte.