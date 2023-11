Aufregende Neuigkeiten für Fans von Soulslike-Spielen! Das Entwicklerteam von Neowiz hat offiziell bestätigt, dass es einen Nachfolger für das aktuelle Soulslike-Spiel „Lies of P“ geben wird. Game Director Ji Won Choi teilte diese erfreuliche Nachricht in einem aktuellen Videoupdate zur Spielreihe mit und sprach über deren Zukunft. Bevor jedoch das Sequel veröffentlicht wird, können sich die Fans auf einen kommenden DLC freuen, der ebenfalls angekündigt wurde.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ji Won Choi präsentierte in dem Video zwei verschiedene Artworks, die einen Vorgeschmack auf die bevorstehende Erweiterung bieten, aber noch einige Geheimnisse hüten. In einem der Artworks ist der Protagonist auf einem Schiff zu sehen, aber die Details dazu bleiben vorerst ein Rätsel, wie der Director betonte. Es scheint, dass die Artworks nur die Spitze des Eisbergs sind, was den kommenden DLC betrifft, und die Fans dürfen gespannt sein.

Bisher gibt es nur eine kurze Erwähnung der Fortsetzung von „Lies of P“, was bedeutet, dass Fans derzeit auf Spekulationen angewiesen sind, um herauszufinden, was sie im zweiten Teil erwartet. Ji Won Choi deutete an: „Unsere höchste Priorität ist die Entwicklung des DLCs und die Arbeit an unserem Sequel. […] Es erwartet uns viel im DLC. Lasst eurer Fantasie freien Lauf und versucht zu erahnen, was hier kommt.“ Damit bleibt die Zukunft des Sequels noch größtenteils ein Geheimnis und Fans können gespannt auf weitere Informationen warten.