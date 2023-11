Please enable JavaScript play-rounded-fill



Schon übermorgen erscheint Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Wie Masayoshi Yokoyama im Interview bekannt gibt, war das Game ursprünglich als DLC geplant gewesen.

Seit Teil 6 der Hauptreihe spielt Kazuma Kiryu eine geringere Rolle im Like a Dragon-Univerum. Doch für Infinite Wealth kehr der grimmige Held wieder ins Rampenlicht zurück. Was Kiryu seitdem getrieben hat, wird in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erzählt.

Der Spin-off ist zwischen Teil 6 und 7 der Hauptreihe angesiedelt und erzählt, wie mittlerweile zu Hauf berichtet, wie Kiryu seinen Tod vortäuscht, um seine Liebsten zu schützen.

Wie RGG Studio Regisseur Masayoshi Yokoyama nun in einem Interview mit Automaton erklärt, sollte Like a Dragon Gaiden: A Man Who Erased His Name gar kein eigener Titel werden. Stattdessen hatte man den Titel als DLC geplant. Deshalb hatte sich das Game nur 6 Monate in Entwicklung befunden.

Letztendlich hatte man doch nicht an diesen Plänen festgehalten, da es interessanter sei, der Geschichte von Kiryu mehr Tiefe zu verleihen.

Was genau nun alles dahinter steckt, könnt ihr übermorgen erfahren. Dann erscheint nämlich Like a Dragon Gaiden: A Man Who Erased His Name für PC, PlayStation und Xbox. Mehr zu dem Game findet ihr hier.