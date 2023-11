Die Philosophie-Einführungskurs-Alumni von Croteam und Devolver Digital veröffentlichen heute The Talos Principle 2 für PC, PlayStation 5, und Xbox Series X|S zu einem Preis von 28.99€.

Der Launch-Trailer zu The Talos Principle 2 wurde kurz vor dem Erscheinen des Spiels veröffentlicht und zeigt ein wenig von dem, was euch in der Fortsetzung von 2014 erwartet.

Dank der Kraft der Unreal Engine 5 geht The Talos Principle 2 gleich mehrere Schritte weiter, als das beliebte Original; mit mehr hirnverknotenden Rätseln, neuen Puzzle-Mechaniken, einer tiefgehenden Story, mehr Geheimnissen, die es zu entdecken gilt und der größten und abgefahrensten Welt, die Croteam je erschaffen hat.

The Talos Principle 2 erschien am 2. November für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Unter talosprinciple.com findet man weiteres Wissen.