Gestern haben SEGA und RGG Studio Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name veröffentlicht. Sowohl auf Metacritic als auch auf Steam scheint man der Zusammenfassung von Kiryus bisherigen Erlebnissen wohl gesonnen.

In diesem Jahr werden RGG Studio-Fans regelrecht verwöhnt. Nachdem im Februar Like a Dragon: Ishin! erstmals für den westlichen Markt erschienen ist, wurde gestern Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name gestern weltweit veröffentlicht.

Im Spiel erlebt ihr die actiongeladene Geschichte des untergetauchten Kazuma Kiryu, die euch an lebendige Orte bringt, wo ihr euch mit spannenden Charakteren aussetzen werdet.

Der Combat von Like a Dragon Gaiden zeichnet sich durch zwei Kampfstile aus. Zum einen gibt es den Yakuza-Stil, bei dem Kiryu vor allem seine Stärke und Ausstrahlung einsetzt, um aggressive wie Schrecken erregende Angriffe einzusetzen.

Zum anderen lässt sich der auf Geschwindigkeit ausgelegte Agenten-Stil anwenden. Dieser lässt euch auch technische Gadgets einsetzen, mit denen ihr eure Gegner beispielsweise betäuben könnt.

Abseits der großen Prügeleien gibt es natürlich auch wieder verschiedene Nebenaktivitäten. Dazu gehören neue Songs in der Karaokebar, die geheime Kampfarena, Drinks im Hostessen-Club und Pocket-Circuit-Rennen.

Gute Reviews auf Metacritic & Steam für Like a Dragon Gaiden

Diesen Versprechungen scheint Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name gerecht zu werden. So kommt das Adventure beispielsweise auf einen Metascore von 78 bei aktuell 43 positiven und 11 gemischten Rezensionen.

Auf Steam kommen die Fans sogar zu einem weitaus positiveren Bild als die Fachpresse. Hier liegen die Wertungen aktuell aufgerundet bei 91 % mit 860 Empfehlungen und 30 Nicht-Empfehlungen.

Damit scheint der Titel ein würdiger Spin-off der Reihe zu sein, mit dem ihr euch das Warten auf Like Dragon: Infinite Wealth versüßen könnt.