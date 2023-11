Zum nahenden Release von Avatar: Frontiers of Pandora gibt Ubisoft immer mehr Informationen zum Gameplay preis. Nun wissen wir auch, welche Koop-Features verfügbar sein werden.

In knapp einem Monat veröffentlicht Ubisoft Avatar: Frontiers of Pandora. Dementsprechend wird es Zeit, die PR-Maschine laufen zu lassen.

So hat man beispielsweise Anfang des Monats via GameSpot ein 18-minütiges Gameplay-Video veröffentlicht. Dieses fokussiert sich auf Aircombat, Bodenkampf und Erkundung.

Außerdem stellten sich Game Director Ditte Deenfeldt und Associate Game Director Drew Rechner in der vergangenen Woche den 86 Rapid-Fire-Questions von Game Informer. Aus diesem blitzschnellen Interview geht hervor, dass es von Beginn an einen Fotomodus geben wird. Auf den beliebten Modus NewGame+ hat man allerdings verzichtet.

Wie Gaming Bolt zum Ende der Woche Ausgabe 161 der Game Informer-Zeitschrift zitiert, ist dafür der Koop-Modus von Avatar: Frontiers of Pandora mit viel Bedacht kreiert worden.

In Hop-on/Hop-off-Marnier wird der Fortschritt der Spielenden geteilt. Beide behalten also ihren erzielten Fortschritt. Wenn eure Mitspielenden allerdings eine spätere Mission ohne euch gestartet haben, könnt ihr dieser nicht beiwohnen. Dafür könnt ihr Loot miteinander teilen.

Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 7. Dezember für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Weitere Infos zu Setting und Gameplay-Mechaniken erhaltet ihr in unserer Übersicht. Wenn ihr das Game vorbestellen möchtet, könnt ihr das unter anderem auf der offiziellen Website tun.