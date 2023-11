MontanaBlack, der prominente deutsche Twitch-Streamer, brach kürzlich sein Schweigen über die anhaltende Fehde zwischen Trymacs und Rumathra. Während eines entspannten IRL-Streams auf Twitch, wo er von Düsseldorf in Richtung seines Wohnortes unterwegs war, nahm MontanaBlack Bezug auf die aufgeregten Gespräche im Livestream-Chat. In dieser entspannten Atmosphäre beantwortete er Fragen seiner Zuschauer und sprach erstmals über den Streit zwischen den beiden Streamern. Es war ein Moment, der die Community neugierig machte: Welche Position nimmt MontanaBlack in dieser brisanten Thematik ein?

Die Einblicke von MontanaBlack: Er betonte zunächst, dass von außen niemand die wahre Dynamik der Freundschaft zwischen Trymacs und Rumathra beurteilen könne. In Anbetracht des Geschehens stellte er fest, wie er die Situation anders gehandhabt hätte: Er würde, wenn sein enger Freund ihm mitteilen würde, dass er genug hat und nach Hause fahren will, einen privaten Raum ohne Kameras für ein ruhiges Gespräch vorschlagen. Die öffentliche Zurückweisung und das sofortige Anwerben eines neuen Freundes hätten ihn enttäuscht. In Bezug auf Rumathra merkte MontanaBlack an, dass die Entscheidung, das Geschehene öffentlich zu machen, vielleicht diskutiert werden könnte. Diese Offenbarung von MontanaBlack kam während seines Live-Streams, der fast in einem Unfall endete.

Der Ursprung des Konflikts: Die Auseinandersetzung zwischen Trymacs und Rumathra nahm ihren Anfang während eines Events der „Streamer-WG“. Rumathra verließ vorzeitig die Veranstaltung, indem er bekannt gab, dass ihm der Aufenthalt keine Freude bereitete. Dies führte zu Spekulationen, dass Trymacs zu scharf gegen Rumathra geschossen habe. Kritik richtet sich auch gegen Trymacs von 7 vs. Wild-Fans, die sich über sein vermeintlich toxisches Verhalten empören.