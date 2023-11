Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Sky

Die erfolgreiche HBO-Serie The Last of Us wird in seinen nächsten beiden Staffeln die Ereignisse des zweiten Spiels behandeln. Dafür muss natürlich eine passende Abby geben. Laut eines Gerüchtes könnte diese nun gefunden sein.

Die Handlung von The Last of Us Part II hat für eine Spaltung innerhalb der großen Fangemeinde von Naughty Dog gesorgt. Gerade Abbys Storyline passte vielen Community-Mitgliedern nicht in den Kragen. Ihre dargestellte Sichtweise der Ereignisse konnte den aufgeflammten Hass einiger „Fans“ nicht dämpfen.

Das zeigt sich noch heute an den Reviews auf Metacritic.

In der zweiten und dritten Staffel der gefeierten HBO-Serie wird Abby wahrscheinlich auch eine zentrale Rolle spielen, sodass wir uns uns mit einer wichtigen Frage beschäftigen müssen: Welche Schauspielerin soll die Rolle dieser komplexen Figur übernehmen? (Und wer will freiwillig mit dem wahrscheinlich kommenden Shitstorm umgehen?)

Laut Twitter-User Jeff Sneider scheint man diese Schauspielerin in der 26-jährigen Schauspielerin Kaitlyn Dever gefunden zu haben. Die Schauspielerin war bereits bei Filmen wie Justified und Bad Teacher zu sehen und spielte zehn Jahre lang in der Serie Last Man Standing mit. Im letzten Jahr erschien außerdem die Shakespeare-Adaption Rosalinde, in der Dever die Hauptrolle übernommen hatte.

Wie Jeff Snider betont, scheint sie vor allem durch ihre Darstellung in No One Will Save You die Casting-Crew von The Last of Us überzeugt zu haben.

Ob an dem Gerücht etwas dran ist, wird sich wohl erst in nächster Zeit zeigen. Bis dahin findet ihr alle Infos rund um Spiele und Serienadaption von The Last of Us in unserer Übersicht.